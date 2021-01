Armie Hammer: parla Paige Lorenze, la sua ultima fiamma

L’unica volta in cui Paige Lorenze, la modella che sarebbe l’ultima fiamma di Armie Hammer, si è fatta sentire da quando la bufera mediatica ha travolto l’attore (accusato di essere un predatore sessuale se non, addirittura, un cannibale) era stata per dire sui social: «A tutti voi servirebbe uno psicologo». Ora invece è lei a sfogarsi su YouTube in quello che sembra un “pizzino” all’ex, di cui però non fa mai il nome.

Separato dalla moglie Elizabeth Chambers dal settembre scorso e impegnato da allora in vari flirt (non ultimo quello con “Miss Cayman”, di cui sono finiti online dei video privati: lo stesso attore si è scusato di recente), Hammer sembra a tutti gli effetti il protagonista delle parole di Lorenze. La modella rivela che aveva appena terminato una lunga storia quando ha deciso di trasferirsi a Los Angeles, dove «ho iniziato una relazione con un tipo molto fragile, anche lui reduce da una dolorosa rottura. Io volevo solo qualcuno che potesse distrarmi un po’, invece mi sono ritrovata nella mani di una persona stranissima. Questo è tutto quello che voglio dire in questo momento. Parlarne per me è molto difficile».

Lorenze aggiunge: «Era un periodo in cui non stavo bene, e quando non stai bene finisci per farti andare bene cose che invece dovresti rifiutare. Los Angeles non ha rappresentato affatto una bella esperienza per me». Tanto che la modella ha deciso di lasciare dopo pochissimo tempo la città: «La relazione in cui mi sono trovata coinvolta ha probabilmente condizionato negativamente quella con L.A., ma c’erano tante altre cose che non mi piacevano di quel posto».

Ecco il video pubblicato su YouTube da Paige Lorenze: