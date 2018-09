‘Animali fantastici’: JK Rowling risponde alle accuse di razzismo su Nagini

JK Rowling ha risposto alle accuse di razzismo lanciate a Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, dopo che l’ultimo trailer ha confermato una teoria di vecchia data dei fan.

È stato rivelato che Claudia Kim interpreta Nagini in forma umana – anni prima che diventasse il serpente di Lord Voldemort e un Horcrux fondamentale. I fan sostengono che sia problematico fare interpretare a un’attrice asiatica il ruolo di una donna maledetta che alla fine diventa schiava di Voldemort.

Ora l’autrice di Harry Potter ha risposto ad alcune delle critiche online. Jen Moulton, linguista e scrittrice, ha scritto un tweet direttamente alla Rowling per accusarla di non aver incluso “abbastanza rappresentazione” quando ha scritto i libri. “Ma trasformare improvvisamente Nagini in una donna coreana è spazzatura”, ha aggiunto.

@jk_rowling listen Joanne, we get it, you didn't include enough representation when you wrote the books. But suddenly making Nagini into a Korean woman is garbage.

Representation as an afterthought for more woke points is not good representation. https://t.co/UIrR7yiKQD

— Jen Moulton (@J_A_Moulton) 26 settembre 2018