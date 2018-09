‘Animali fantastici: I crimini di Grindelwald’, l’ultimo, fighissimo trailer

Ora il film di Matteo Garrone, già applauditissimo e premiato a Cannes, dovrà confrontarsi con i titoli scelti dalle altre nazioni. L'annuncio delle nomination è previsto per il 22 gennaio 2019.

Dopo 'Shallow', ecco un assaggio di un altro pezzo della colonna sonora del film diretto da Bradley Cooper, in uscita il prossimo 11 ottobre.

Per lui si tratta del primo progetto come regista dopo 'La battaglia di Hacksaw Ridge' del 2016, che gli è valso una nomination all'Oscar.

Bruno Bozzetto: non provate a chiamarlo “maestro”

Incontro con il presidente onorario di cortoLovere, il Festival Internazionale di Cortometraggi (in programma dal 24 al 29 settembre), che ha trasformato in disegno 60 anni di Storia d’Italia. E vuole continuare a farlo, ma in libertà.