‘Animali Fantastici 3’: partono le riprese e tornano Johnny Depp e Jude Law

Dopo mesi di rinvii, c’è finalmente una data di inizio riprese per il nuovo capitolo di Animali fantastici, le cui riprese inizieranno in primavera a Rio de Janerio.

La lavorazione era stata rimandata in seguito ai non proprio brillanti numeri del secondo capitolo della serie, I Crimini di Grindelwald. Facendo due calcoli, l’uscita del terzo film dovrebbe aggirarsi intorno al novembre 2021, anche se nessuna data è stata per ora annunciata.

Il regista sarà David Yates, mentre Eddie Redmayne tornerà a vestire i panni di Newt Scamander. Nel cast del nuovo capitolo confermati anche Johnny Depp, Jude Law e Ezra Miller.