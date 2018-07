‘Animali Fantastici 2’, Jude Law rompe il silenzio sul giovane Albus Silente

Il casting di Jude Law nei panni di un Silente più giovane in Animali fantastici 2 è stata salutata come una scelta inaspettata ma ideale. E ora finalmente l’attore 45enne rompe il silenzio sul suo personaggio, in particolare rispetto al fatto che non sarà “esplicitamente” gay nei Crimini di Grindelwald.

All’inizio di quest’anno, il regista del film, David Yates, ha affrontato le critiche dopo aver rivelato che la sessualità di Silente non sarebbe stata esplorata nel sequel. J.K Rowling aveva precedentemente affermato che il preside di Hogwarts era omosessuale ed era stato coinvolto romanticamente con il rivale Gellert Grindelwald.

Lawe ha dichiarato a Entertainment Weekly che “la tua sessualità non ti definisce necessariamente” e ha detto che il personaggio è “sfaccettato”.

Tuttavia l’attore ha suggerito che questo aspetto del personaggio di Silente potrebbe essere esplorato ulteriormente man mano che la saga continua. “è solo il secondo film di Animali fantastici e quello che è geniale nella scrittura di Jo è come rivela i suoi personaggi, li indaga a fondo nel tempo”, ha detto.

Law ha aggiunto che c’è “molto altro da raccontare” della storia di Silente. Scopriamo un po’ del suo passato all’inizio di questo film, e i personaggi e le loro relazioni si svolgeranno naturalmente, cosa che sono entusiasta di dire. Ma non sveleremo tutto in una volta”.

Affermando che il sequel è “solo la seconda parte di un arco più lungo”, Law ha anche spiegato di non aver ancora incontrato Johnny Depp – che interpreta Gellert Grindelwald. “In qualche modo questo si adatta al loro rapporto perché sono passati molti anni da quando si sono visti l’ultima volta”, ha detto. “Quindi c’è una complessità ed è divertente. Di nuovo, il passato si rivelerà da solo”.

All’inizio di quest’anno il ritorno di Johnny Depp per il secondo capitolo è stato discusso: alcuni fan minacciavano di boicottare il film dopo che l’ex moglie di Depp, Amber Heard, lo aveva accusato di aggressione.

J.K Rowling ha anche annunciato da poco che sta già scrivendo la sceneggiatura per il terzo film di Animali Fantastici.