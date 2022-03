‘Anima Bella’, guarda in anteprima il trailer del nuovo film di Dario Albertini

«Per il trailer di Anima Bella ho scelto Le Ragioni Personali di Riccardo Sinigallia – scritta da Riccardo Sinigallia con Filippo Gatti. Porto nel cuore questa canzone dal 2014, appena è uscita», racconta Dario Albertini (qui la nostra intervista ad Alice nella città), a proposito del brano che accompagna le immagini del suo nuovo film. «Volevo inserirla già in Manuel ma non era il momento, è stata dura aspettare. Ascoltandola sulle immagini di Anima Bella invece ho avuto da subito la sensazione di una crasi perfetta tra i due racconti. Una storia d’amore, un punto di non ritorno, ma anche una ripartenza a sole alto. Io e Riccardo ci conosciamo da molti anni, non abbiamo ancora mai lavorato insieme, c’è tanta stima reciproca e ci stiamo osservando e studiando da lontano».



Albertini torna con il secondo capitolo di una trilogia ideale iniziata con Manuel (starring Andrea Lattanzi), sul misterioso e complesso rapporto tra genitori e figli. Ispirato a Slot un documentario dello stesso regista che seguiva un uomo dipendente dal gioco d’azzardo, Anima Bella racconta invece il punto di vista della figlia, una ragazza appena diciottenne che si trova a dover gestire qualcosa di molto più grande di lei. E la forza del film è che mette al centro proprio questa relazione tra Gioia (l’esordiente Madalina Maria Jekal) e il padre (Luciano Miele). «Terminata la sceneggiatura ho faticato molto ad immaginare il film. Forse proprio perché gli anni trascorsi a girare Slot nella realtà più pura, mi impedivano di trovare una credibilità nella finzione della scrittura. Ma il fortunato incontro con i due protagonisti – Luciano Miele e Madalina Maria Jekal – ha spazzato via ogni dubbio, indicandomi costantemente la strada da percorrere», spiega Albertini.



Anima Bella ha vinto il Premio del Pubblico a Cinemed, Festival Cinema Mediterranéen Montpellier, e la sua protagonista il Premio RB Casting – Miglior Giovane Interprete Italiana – ad Alice nella città. Il film, prodotto da BiBi Film, Elsinore Film con Rai Cinema, arriverà al cinema il 28 aprile distribuito da Cineteca di Bologna.