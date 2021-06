Angelina Jolie ha un nuovo tatuaggio, ed è in italiano

Angelina Jolie ha un nuovo tattoo… ed è in italiano. È stato il solito Page Six ad ottenere e diffondere le immagini della diva a passeggio per New York con una nuova scritta sul braccio destro (si possono vedere qui).

Ovvero: “Eppur si muove”, frase attribuita al fisico e astronomo Galileo Galilei: l’avrebbe pronunciata di fronte al tribunale dell’Inquisizione al termine della sua abiura dell’eliocentrismo.

Queste parole si aggiungono ai 21 tatuaggi (questo l’ultimo censimento) della diva, che a NYC avrebbe rivisto il primo marito Jonny Lee Miller, con cui è stata sposata dal 1996 al 1999.

Attualmente è disponibile in digitale l’ultimo film di Angelina, Quelli che mi vogliono morto di Taylor Sheridan, mentre in autunno sarà sugli schermi con Eternals, l’atteso cinecomic Marvel diretto dalla Chloé Zhao di Nomadland.