Angelina Jolie arriva su Instagram (con la lettera di una ragazza afgana)

Angelina Jolie è arrivata su Instagram. E l’ha fatto per dare il suo sostegno all’Afghanistan travolto dalla nuova ascesa dei talebani.

«Non volterò le spalle a ciò che sta succedendo», ha scritto la diva. «Continuerò a cercare modi di aiutare, e spero che voi vi vogliate unire a me».

Jolie ricorda la sua esperienza in Afghanistan come ambasciatrice dell’UNHCR, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, e, come primo post, sceglie la lettera di una adolescente afgana.

«Questa è la lettera che mi è stata mandata da una ragazza afgana», spiega la diva. «Proprio ora, il popolo afgano sta perdendo la possibilità di comunicare sui social media e di esprimersi liberamente. Perciò mi sono iscritta a Instagram: per condividere le storie e le voci di chi nel mondo sta combattendo per i propri diritti».

Ecco il primo post di Angelina Jolie su Instagram: