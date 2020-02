Anche Jennifer Lawrence passa a Netflix

Anche Jennifer Lawrence tra le star che “passano” a Netflix. L’attrice, premio Oscar per Il lato positivo, sarà la protagonista di Don’t Look Up, una commedia prodotta dalla piattaforma di Ted Sarandos e diretta da Adam McKay, autore al cinema di Vice – L’uomo nell’ombra e La grande scommessa e in tv di Succession.

Il film racconterà la vicenda di due astronomi che si mettono in viaggio per allertare l’umanità su un asteroide pronto a colpire la Terra. «Sono molto felice di avere Jen in questo progetto», ha dichiarato McKay. «È il tipo di persona che, nel XXVII secolo, avrebbero definito “pura dinamite”. Inoltre, il fatto che Netflix dia la possibilità di far circolare il tuo film davvero in tutto il mondo mi motiva ancora di più a fare meglio».

Le riprese di Don’t Look Up dovrebbero iniziare il prossimo aprile e l’“uscita” su Netflix è prevista

già per la fine di quest’anno. In tempo per la prossima stagione dei premi.