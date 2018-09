Amy Winehouse, ‘Back To Black’ diventa un documentario

È stato uno degli album iconici della musica contemporanea e ora Back To Black, il disco che lanciò la stella di Amy Winehouse, diventa un documentario, in arrivo il 2 novembre in DVD, Blu-ray e in digitale.

Amy Winehouse ‘Back To Black’ racconterà la nascita del lavoro più celebrato della cantante, partendo dal processo creativo narrato attraverso filmati inediti, nuove interviste con i musicisti che collaborarono alla realizzazione del disco e con i produttori Mark Ronson e Salaam Remi. Il documentario sarà inoltre arricchito da una performance privata e finora inedita, registrata da Amy nel febbraio 2008, la sera in cui vinse 5 Grammy Award, con la cantautrice che si esibisce davanti ad amici e parenti cantando i brani più famosi di Back To Black, insieme ad alcune cover.

«Ho scritto un album di cui sono davvero orgogliosa su una brutta situazione che ho attraversato … c’è dentro tutta me stessa», racconta la voce di Amy, nelle prime scene del documentario in cui si racconta la passione e la fatica della cantante nella realizzazione di quello che è stato il suo album più conosciuto.