Amber Heard fuori da ‘Aquaman’? «Solo voci imprecise e folli»

Nonostante nelle ultime ore abbia fatto il giro del web la notizia secondo la quale Amber Heard sarebbe stata tagliata fuori dal sequel di Aquaman, ora è arrivata una semi smentita. Un portavoce dell’attrice ha infatti riferito a Variety: «Le voci continuano come dal primo giorno: sono imprecise, insensibili e folli».

Una dichiarazione che lascia pochi spazi all’interpretazione. Nel film, Amber interpreta Mera. Il suo ruolo è stato messo in discussione da alcune indiscrezioni uscite sul portale Just Jared, che il suo staff ha smentito.



Dopo aver perso la causa per diffamazione intentata dall’ex marito Johnny Depp, Amber Heard dovrà risarcire l’attore con 10 milioni di dollari. «Capisco e rispetto la giuria, ma è stato un processo non equo nei miei confronti», ha dichiarato l’attrice durante la sua prima dichiarazione pubblica dopo il verdetto. «Comprendo la loro decisione: lui è un personaggio amatissimo e le persone sentono di conoscerlo, è un attore formidabile».

L’attrice, piuttosto, condanna la copertura mediatica a suo dire negativa nei suoi confronti, e sostiene che il trattamento dei due protagonisti del processo è stato iniquo. «Non mi interessa cosa la gente pensa di me, o i giudizi che ciascuno fa a proposito di quello che è successo nella mia intimità domestica o all’interno del mio matrimonio».



«Non penso che le persone debbano conoscere questi dettagli, perciò non la prendo sul personale», prosegue Heard. «Ma che qualcuno pensi che io meriti tutto questo odio, tutto questo veleno, anche se pensa che io stia mentendo… ecco, penso che tutto quello dovrebbe dirmelo in faccia guardandomi negli occhi, e non scriverlo sui social».