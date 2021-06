‘Amazing Grace’, guarda la clip del doc sulla registrazione dell’album di Aretha Franklin

Registrato dal vivo nella chiesa del Reverendo James Cleveland a Watts (California) davanti a

un pubblico decisamente vivace e all’intera congregazione, Amazing Grace sarebbe diventato l’album più venduto in assoluto della carriera di Franklin e l’album gospel più popolare di tutti i tempi. Il film però non fu mai diffuso pubblicamente. Girato da Sydney Pollack rimase incompiuto per 40 anni a causa dell’impossibilità di guidare il suono in modo che questo fosse in sincronia con l’immagine.



Questo finché l’ex produttore della Atlantic Alan Elliott non è venuto in soccorso del produttore di Aretha Jerry Wexler e di Pollack. Insieme, i tre sono tornati da Warner Brothers dotati di una nuova tecnologia digitale capace di risintonizzare suono e immagini e di creare quindi un film del tutto nuovo a partire dal materiale grezzo precedentemente registrato.



47 anni dopo, questo doc vuole essere una testimonianza della grandezza di Aretha Franklin e una sorta di macchina del tempo capace di mostraci un momento cruciale della storia musicale e sociale americana.

Amazing Grace è al cinema.