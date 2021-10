Alice nella Città: il programma della XIX edizione

«Uno sguardo bambino» con cui osservare il mondo. Così lo chiama Gianluca Giannelli, condirettore con Fabia Bettini di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, al talento e alle nuove generazioni in programma quest’anno dal 14 al 24 ottobre tra il consueto Auditorium Parco della Musica e una nuova location, l’Auditorium di via della Conciliazione.

Il ricchissimo programma di quest’anno rinnova la collaborazione con la Mostra di Venezia e la Berlinale (tra i titoli italiani in arrivo nella sezione Sintonie Atlantide di Yuri Ancarani e La ragazza ha volato di Wilma Labate) e propone titoli e masterclass divisi tra grandi ritorni e nuovi “ingressi” nella selezione. Da Céline Sciamma, che porterà il suo Petite maman (nelle sale dal 21 ottobre) a Kenneth Branagh, già in pole position per gli Oscar 2022 con l’autobiografico Belfast; fino a tanti altri autori, tra concorso, fuori concorso ed eventi speciali, come Andrea Arnold (Cow), Ari Folman (Where Is Anne Frank?), Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi (insieme per il doc Futura) e Dario Albertini (all’opera seconda, Anima bella, dopo il premiatissimo Manuel).

Tantissimo il cinema italiano presente, tra opere prime, scommesse ed eventi “pop”: da Sempre più bello di Claudio Norza, terzo capitolo della saga Sul più bello di cui è appena uscito al cinema il secondo episodio, a Anni da cane di Fabio Mollo, primo film originale Amazon Italia a cui partecipa anche Achille Lauro, che sarà ospite del festival.

Ad aprire la rassegna di quest’anno, come già annunciato, sarà Ghostbusters: Legacy, con cui il Jason Reitman di Juno tornerà sui passi di papà Ivan, autore del primo, indimenticabile Acchiappafantasmi. Mentre il “guest” più atteso è Johnny Depp, che presta la voce alla web serie animata Puffins, prodotta da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, e che sarà protagonista di una masterclass sulla sua carriera.

Sono inoltre previsti anche quest’anno la ricchissima sezione cortometraggi e tantissimi omaggi e restauri, da Tutta colpa del paradiso di Francesco Nuti ad Amore tossico di Claudio Caligari. Tra gli incontri, oltre a quello con Depp, anche Céline Sciamma, Mamoru Hosoda e Andrea Arnold.

E anche quest’anno torna la partnership tra Alice nella Città e Rolling Stone, che prevede un programma di appuntamenti totalmente rinnovato: incontri ed eventi esclusivi in uno spazio dedicato a Casa Alice, approfondimenti sui film e i protagonisti di questa edizione e una presenza sui social ancora più capillare e articolata, che vedrà coinvolti i giovani volti del nostro cinema.

Ecco il programma dei lungometraggi e degli eventi di Alice nella Città 2021:

Film d’apertura

Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman

Concorso

Anima bella di Dario Albertini

Belfast di Kenneth Branagh

Belle di Mamoru Hosoda

The Hive di Christophe Hermans

My Sunny Maad di Michaela Pavlátová

Olga di Elie Grappe

Petite maman di Céline Sciamma

Prayers for the Stolen di Tatiana Huezo

Softie di Samuel Theis

The Justice of Bunny King di Gaysorn Thavat

Fuori concorso

Cusp di Parker Hill, Isabel Bethencourt

Futura di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello, Francesco Munzi

Souad di Ayten Amin

The Crusade di Louis Garrel

Proiezioni speciali

Cow di Andrea Arnold

Lamb di Vladimir Jóhannsson

Panorama Italia – Concorso

Il legionario di Hleb Papou

Brotherhood di Francesco Montagner

Let’s Kiss – Franco Grillini, storia di una rivoluzione gentile di Filippo Vendemmiati

Sacro moderno di Lorenzo Pallotta

La tana di Beatrice Baldacci

Takeaway di Renzo Carbonera

Mancino naturale di Salvatore Allocca

Come prima di Tommy Weber

Corpo a corpo di Maria Iovine

War Is Over di Stefano Obino

Panorama Italia – Proiezioni speciali

Sempre più bello di Claudio Norza

Anni da cane di Fabio Mollo

Una notte da dottore di Guido Chiesa

Un mondo in più di Luigi Pane

Eventi speciali

Dear Evan Hansen di Stephen Chbosky

Time Is Up di Elisa Amoruso

Puffins (web serie) di Giuseppe Squillaci

La famiglia Addams 2 di Greg Tiernan, Conrad Vernon

Lizzy e Red di Denisa Grimmová, Jan Bubenicek

Ron – Un amico fuori programma di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine, Octavio E. Rodriguez

Where Is Anne Frank? di Ari Folman

Sintonie

Atlantide di Yuri Ancarani

Costa Brava di Mounia Akl

La ragazza ha volato di Wilma Labate

Ma nuit di Antoinette Boulat

Cryptozoo di Dash Shaw

From the Wild Sea di Robin Petré

Stop-Zemlia di Kateryna Gornostai