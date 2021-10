Alec Baldwin fa fuoco con un’arma di scena, uccisa la direttrice della fotografia, ferito il regista

Tragedia sul set del film western Rust al Bonanza Creek Ranch fuori Santa Fe, nel New Mexico. Ieri, Alec Baldwin ha fatto fuoco con un’arma di scena che si credeva caricata a salve. Per motivi ancora da accertare, i proiettili hanno colpito la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, e il regista Joel Souza, 48.

Hutchins è stata portata in elicottero al New Mexico Hospital, dove è morta. Ferito, Souza è ricoverato al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe dov’è stato trasportato in ambulanza.

Secondo una dichiarazione dell’ufficio dello sceriffo di Santa Fe citato da Variety, Hutchins e Souza «sono stati colpiti quando Alec Baldwin, 68 anni, produttore e attore, ha fatto fuoco con un’arma di scena». Il New Mexican descrive Baldwin in lacrime, interrogato dagli inquirenti.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021