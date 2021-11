Al via le riprese di ‘Save Christmas’, nel cast anche il premio Oscar Richard Dreyfuss

Iniziano oggi, 29 novembre, in provincia di Roma, le riprese di Save Christmas, il nuovo film prodotto da RS Productions.

Diretto da Kristoph Tassin su soggetto di Andrea Iervolino e sceneggiatura di Iervolino e dello stesso regista, vanta tra il cast Richard Dreyfuss, attore premio Oscar per Goodbye amore mio! di Herbert Ross (1977) e volto di capolavori come Lo squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Always – Per sempre, tutti di Steven Spielberg.

Il film natalizio vede protagonista una famiglia: padre, madre, due figli, il nonno e… Babbo Natale. Il padre burbero odia il natale, perché gli ricorda i trascorsi con il proprio padre assente, e si trova a gestire due figli che con l’aiuto del nonno cercano di liberare Babbo Natale, intrappolato da un mostro (animato), tramite la soluzione di otto indovinelli digitali.

Nel cast di Save Christmas, accanto a Dreyfuss, anche Valeria Bilello, Judd Nelson, Nathan Cooper, Lorenzo Zaini e Charlotte Gentile.