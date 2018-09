‘A Star Is Born’, Lady Gaga anticipa un nuovo brano: ‘Is That Alright?’

Se cantate a ripetizione il ritornello di Shallow da quando è uscito il primo trailer di A Star Is Born, ora Lady Gaga dà al mondo un assaggio di un altro pezzo scritto per il film diretto da Bradley Cooper, che dopo l’anteprima mondiale a Venezia, sembra già diretto verso gli Oscar.

Poco prima della premiere del film lunedì sera a Los Angeles, Gaga ha twittato un breve teaser, che contiene un’anteprima di una ballata al pianoforte intitolata Is That Alright?.

“Life is so simple. A little boy, a little girl. Laughing and loving, trying to figure out the world,” canta Gaga mentre le immagini della sua Ally e del personaggio di Cooper, Jackson, scorrono sullo schermo. “I want you to look right in my eyes, to tell me you love me, to be by my side. I want you at the end of my life. I want to see your face, when I fall with grace at the moment I die. Is that alright?”.

Gaga ha scritto la canzone con diversi suoi frequenti collaboratori, tra cui il produttore di The Cure Mark Nilan Jr., il contributor di ARTPOP Nick Monson, il produttore di Born This Way DJ White Shadow, e il rocker Lukas Nelson, che in precedenza ha con cui la cantautrice ha collaborato per Find Yourself. La colonna sonora di A Star Is Born contiene anche canzoni realizzate da Gaga in collaborazione con Diane Warren, Hillary Lindsey, Jason Isbell e Cooper stesso.

Il film, che segue le orme delle precedenti versioni con Janet Gaynor, Judy Garland e Barbra Streisand, racconta la storia di un cantante country di nome Jackson Maine (Cooper) che si innamora di un musicista in erba, Ally (Gaga). La relazione della coppia decolla, ma i vizi personali di lui la affondano.