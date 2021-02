‘A Star Is Born’ a San Valentino su Netflix

Dopo SanPa, SanVa. Cioè: il San Valentino di Netflix. Che punta su un colosso. Altro che Tua per sempre, l’ultimo capitolo della saga teen Tutte le volte che ho scritto ti amo. Il titolo che tutti (ri)vedranno è A Star Is Born, che sbarca per la prima volta sulla piattaforma proprio il 14 febbraio.

Starring Lady Gaga e Bradley Cooper (che l’ha anche diretto, debuttando così dietro la macchina da presa), il film è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia del 2018 ed è valso a Stefani Germanotta l’Oscar per la miglior canzone originale, Shallow (oltre a quella come attrice protagonista: in tutto sono state otto le candidature assegnate al film).

A Star Is Born ha incassato 215,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e 435 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è diventato il film con protagonista una cantante ad aver incassato di più nella storia del cinema, superando Guardia del corpo con Whitney Houston del 1992.