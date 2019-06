A Lina Wertmüller l’Oscar alla carriera

È stata la prima donna candidata come miglior regista nel 1977. Ora Lina Wertmüller riceverà l’Oscar alla carriera.

La regista italiana, che ad agosto compirà 91 anni, sarà premiata il 27 ottobre agli Annual Governors Awards, assieme ad altri tre colleghi, David Lynch, Wes Studi e Geena Davis.

Lina Wertmüller era stata candidata per Pasqualino Settebellezze, il suo decimo lungometraggio. La sua carriera come regista è iniziata con I basilischi, dopo essere stata aiuto regista di Fellini per La dolce vita.

Il suo ultimo film per il cinema è Peperoni ripieni e pesci in faccia, del 2004. Nel 2010 ha diretto Mannaggia alla miseria, per Rai 1.