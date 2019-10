A Elton John non è piaciuto il remake del ‘Re Leone’

Elton John ha finalmente detto la sua sul remake del Re Leone e sulla colonna sonora, che vedeva superstar come Beyoncé e Donald Glover e attori come Seth Rogen e Billy Eichner cercare di ricreare la magia dell’originale del 1994.

“La nuova versione è stata una grande delusione per me, perché credo che abbiano incasinato la musica”, ha detto Elton all’edizione britannica di GQ. “La musica era parte integrante del cartoon e quella del nuovo film non ha avuto lo stesso impatto, si perdevano la magia e la gioia. La colonna sonora 25 anni fa era l’album più venduto dell’anno, questa volta non è andata così”.

Sia la soundtrack The Lion King che l’album The Lion King: The Gift di Beyoncé hanno avuto vita più difficile rispetto al film e alla colonna sonora precedente. La prima settimana dopo l’uscita, il disco di Bey ha debuttato al numero tre nella classifica dei 200 migliori album di Rolling Stone, mentre The Lion King ha esordito al numero 19. La settimana successiva, The Gift è sceso al 21esimo posto, mentre la colonna sonora al 42esimo.

“La nuova soundtrack è scesa molto rapidamente in classifica, nonostante l’enorme successo al botteghino del film”, ha continuato Elton. “Vorrei aver partecipato di più, ma la visione creativa del film e della sua musica era diversa questa volta e non sono stato accolto o trattato con lo stesso livello di rispetto. È triste, ma sono felice che lo spirito di quella musica viva con il musical a teatro”.