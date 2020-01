‘1917’, guarda la clip del war movie di Sam Mendes candidato all’Oscar

È tra i titoli favoriti per la statuetta come miglior film ai prossimi Oscar, se non il titolo. E in effetti, tra candidati troppo dark come Joker e outsider troppo poco hollywoodiani come Parasite, 1917 di Sam Mendes potrebbe convincere tutti i giurati.

Questa immersione nella prima guerra mondiale è un prodigio della tecnica (un “finto” unico piano sequenza di due ore), ma anche un’ode umana contro tutti i conflitti. In questa scena, splendidamente illuminata come tutto il film dal direttore della fotografia Roger Deakins (per lui l’Academy Award, il secondo della sua carriera, sembra scontato), si vede il momento in cui il generale interpretato da Colin Firth assegna la delicatissima missione al centro del film ai due giovani caporali cui danno il volto i bravissimi George MacKay e Dean-Charles Chapman.

1917 uscirà nelle sale italiane giovedì 23 gennaio.