10 anni fa moriva Pietro Taricone: il ricordo di Kasia Smutniak

Era il 28 giugno del 2010 quando Pietro Taricone, attore e concorrente della prima seguitissima edizione del Grande Fratello, moriva in seguito a uno schianto con il paracadute, lasciando la compagna Kasia Smutniak e la figlia Sophie. Oggi, nell’anniversario della scomparsa, è Kasia a pubblicare una foto, scattata in Nepal, in cui due persone guardano le montagne. Scelta che non sembrerebbe casuale, visto che proprio in Nepal l’attrice ha costruito, con la Pietro Taricone Onlus, una scuola che ospita 60 bambini.

In una intervista a Freeda rilasciata lo scorso anno, Kasia raccontava: «20 anni fa sono andata in Nepal con Pietro per fare un trekking e ci siamo persi, abbiamo perso la cognizione del tempo e ci siamo rimasti per quasi un mese. Sulla strada di ritorno, quando stavamo tornando dal Mustang, parlavamo tantissimo del fatto di voler fare qualcosa per quelle persone. Per 2 anni ho girato cercando un progetto e così ho conosciuto meglio il Mustang e ho pensato che in un posto dove non c’è veramente niente, neanche gli ospedali, bisogna cominciare da una scuola perché solo imparando puoi in qualche modo crescere».