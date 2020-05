Naomi non ha bisogno nemmeno di fare provini: ha avuto la parte perché Anna Wintour l’ha fatta sedere vicino a Ryan Murphy a una cena (te pareva). Campbell interpreta una giornalista di Vogue (who else?) arrivata all’hotel degli orrori per scrivere di un evento di moda. Ovviamente non avrà vita lunga e verrà pugnalata in baby doll con un rompighiaccio. Ma Naomi è dura a morire, e si trasforma in un fantasma, che vaga per le stanze dell’albergo sfottendo il look di Chloë Sevigny.