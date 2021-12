Monica Bellucci, formidable

Tra gli esordi italiani (c’erano anche La riffa e I mitici: e non contiamo il Dracula by Coppola), quello instant cult. Mascara sbavato e trapano in mano, è una dei protagonisti della darkissima comedy ispirata al racconto di Niccolò Ammaniti. All’epoca il film non fu capito (e nemmeno lei): poi, per fortuna, in tanti si sono ricreduti.