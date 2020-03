Un cameo in un film dei Muppet a Hollywood è un po’ come presentare il Saturday Night Live: vuol dire che ce l’hai fatta. Insieme a Tony Bennett, Gaga serve il tè ai pupazzi con tanto di grembiule abbinatissimo all’outfit durante il brano We're Doing a Sequel. Il film arriva post speciale di Natale con i Muppet e in piena promozione dell’album Artpop. Ma tutto quello che fa Gaga è qui per restare.