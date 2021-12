Le nuove star del 2021

Il successo del king indiscusso del musical contemporaneo ( e politico, a Broadway ma ormai pure al cinema) Lin-Manuel Miranda significa anche l’ingresso nello star system di alcuni dei suoi interpreti, su tutti – quest’anno – Anthony Ramos. 30 anni, origini portoricane ma cresciuto a Bushwick è salito alla ribalta per la doppia interpretazione di John Laurens/Philip Hamilton nello show più importante del nuovo millennio, Hamilton appunto. Ed è stato promosso a protagonista in In the Heights – Sognando a New York nel ruolo di Usnavi, il giovane sognatore che risparmia ogni centesimo guadagnato nella sua bodega di Washington Heigths per tornare un giorno in patria, nella Repubblica Dominicana, e riaprire il chiringuito di suo padre.