La rentrée presso il pubblico più cinefilo avviene con questo horror d’autore firmato David Robert Mitchell, quello di It Follows. Tra David Lynch (per le visioni darkissime) e Paul Thomas Anderson (per l’affresco losangelino), un film che ha stuzzicato le platee festivaliere, ma che non ha trovato pubblico. Resta, in ogni caso, l’inizio della ripartenza.