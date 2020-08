La rivoluzione di Chadwick Boseman

«La sua fisicità, la sua personalità riservata, il suo sembrare costantemente più giovane di quello che è e, allo stesso tempo, saggio ben oltre la sua età», così il regista di Black Panther Ryan Coogler descriveva Chadwick Boseman nell’intervista a Rolling Stone per il lancio di un film che ha cambiato per sempre la storia dei cinecomic Marvel, dell’industry e della cultura pop. E lo shock della notizia della morte dell’attore 43enne è superato solo dalla rivelazione che Boseman combatteva da quattro anni contro un tumore al colon. Gli stessi anni in cui, nonostante la malattia e le terapie, è riuscito a girare Marcia per la libertà – Marshall, lo stesso Black Panther, altri due film degli Avengers, 21 Bridges, Da 5 Bloods e un adattamento dell’opera teatrale Ma Rainey’s Black Bottom. Sul grande schemo ha interpretato figure di colossale importanza per la Black History, personaggi amatissimi e rivoluzionari, che hanno plasmato il modo in cui il pubblico e i registi lo vedevano. Fino all’eroe più importante di tutti, che a portava con sé i sogni di chi non si è mai visto sullo schermo ritratto con tutta l’attenzione e i milioni solitamente dedicati a blockbuster con protagonisti bianchi. Eccoli.