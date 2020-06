Che si fa se il leader del centrosinistra, dato per sicuro perdente alle elezioni, crolla? Si prende il suo gemello per sostituirlo. Doppio Toni Servillo per questa farsa fatta per dirci che la politica è un palcoscenico (ma dai). Il regista Roberto Andò tornerà sul luogo del delitto con Le confessioni, un quasi-remake di Todo Modo: ma non con gli stessi esiti.