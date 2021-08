Jason Momoa, il colosso di cui Hollywood non può più fare a meno

Qualcuno (pochi) lo ricorderà in Baywatch, alias il bagnino Jason (che fantasia), muscolosetto ma non certo tra i più fisicati della spiaggia di L.A. Poi l’hawaiano Jason Momoa è diventato un colosso: letteralmente. E su quella stazza ha saputo costruirci una carriera, sempre con grandissima autoironia. Prima di vederlo in Sweet Girl, su Netflix dal 20 agosto, e in attesa (soprattutto) di Dune di Denis Villeneuve, in anteprima mondiale a Venezia 78, ecco i suoi ruoli più hot.