Jack Nicholson è il più grande attore vivente?

Jack, per chi ancora non l’avesse capito, può fare tutto. Anche questo film che è insieme dramedy, rom-com, family movie. Guidato dal tocco umano (pure troppo) di James L. Brooks, è il terzo lato del triangolo mélo composto con lui da mamma Shirley MacLaine, di cui finirà per innamorarsi, e dalla di lei figlia Debra Winger, minata dalla malattia. Da donnaiolo impenitente a (quasi) perfetto first date, Nicholson è indimenticabile. Tanto da portarsi a casa il secondo Oscar, questa volta come non protagonista.