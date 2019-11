Trolling Stone: Fabio De Luigi

Lo sapevate che Fabio De Luigi ha interpretato Luke Skywalker? E che al Museo del Prado c’è un busto che gli somiglia (glielo ha detto persino Carlo Cracco)? E che c’è chi ha chiamato il figlio Olmo come uno dei suoi personaggi più celebri? L’attore romagnolo, amatissimo anche al cinema per i suoi ruoli comici, è passato in redazione per il lancio degli Uomini d’oro (al cinema dal 7 novembre). L’heist movie diretto da Vincenzo Alfieri e basato su una storia vera è il primo film in cui vediamo Fabio in una veste drammatica.

De Luigi interpreta l’impiegato delle Poste Alvise, che il collega Luigi (Giampaolo Morelli) coinvolge nella rapina al furgone portavalori su cui i due salgono tutti i giorni: un uomo frustrato e incavolato, costretto a fare diversi lavori per sostenere la famiglia, un personaggio cupo, irrequieto, pronto a esplodere, che Fabio centra alla perfezione in una svolta noir inattesa e credibilissima. Per l’occasione abbiamo fatto leggere a De Luigi i tweet più divertenti che lo riguardano. Guardate cosa ne è uscito.