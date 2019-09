Sveva Alviti, tra Dalida e le lacrime di Jean-Claude Van Damme

Un biopic su Dalida, icona della musica francese, e il ricordo più bello con Ciao amore ciao, il brano che la cantante realizzò insieme a Luigi Tenco. Durante la Mostra del Cinema di Venezia abbiamo incontrato Sveva Alviti per un racconto in prima persona del ruolo che ha cambiato la sua carriera. Spazio anche per una parentesi inaspettata, quando sul set ha improvvisato con un commosso Jean-Claude Van Damme. E ancora, i progetti futuri con il ritorno in Francia, questa volta a teatro, e una commedia d’autore che la porterà da Parigi a Tahiti.