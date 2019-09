Lucia Ocone: «Il talento comico ha cambiato la mia carriera»

Da cinque anni la Mostra del Cinema di Venezia ospita il Filming Italy Best Movie Award, riconoscimento assegnato ai film e alle serie tv italiane e internazionali più interessanti del momento. Tra i premiati del 2019 anche Lucia Ocone, miglior attrice non protagonista per la commedia Uno di famiglia. «Scoprire di avere un talento comico mi ha privilegiata. Perché rispetto alle attrici drammatiche… beh, siamo in poche», dice.

Nella nostra intervista, la protagonista di Poveri ma Ricchi – dove interpreta una madre di famiglia che vince un’enorme somma alla Lotteria, ma decide di godersela in segreto –, ci ha raccontato cosa si può fare per combattere la discriminazione delle donne nel cinema e il segreto per sembrare ricchi anche in un ambiente glam come Venezia. Potete vederla in cima all’articolo.