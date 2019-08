Igort racconta la Napoli visionaria e notturna di ‘5 è il numero perfetto’

Venezia 76, la presidente di giuria Lucrecia Martel attacca Roman Polanski

"Non parteciperò alla serata di gala in onore del film, non riesco a separare l'uomo dall'arte", ha spiegato la regista. Il direttore della Mostra Barbera ha definito Polanski "uno degli ultimi maestri del cinema europeo ancora in attività"