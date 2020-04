Dopo Una gita in campagna del 1936, il “papà” del cinema francese Jean Renoir torna alla convivialità bucolica. In uno dei titoli che segnano il suo ritorno in Francia dopo la (non fortunatissima) parentesi americana. La gita in Provenza è il pretesto per una festa di fidanzamento: ronde amorosa sotto il sole, con il titolo originale (La déjeuner sur l’herbe) che cita Manet, tra i colleghi di Renoir senior. Modalità: impressionista.