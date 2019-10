I migliori 20 personaggi di ‘Star Wars’

Nella versione interpretata da Billy Dee Williams, Lando è una versione ingentilita di Han Solo. Entrambi sono ladri, giocatori d'azzardo, mercenari e filosoficamente inclini a tenersi fuori dal conflitto galattico a meno che non ci sia un lauto compenso. Per questo Han non si fida del suo vecchio amico, per le stesse ragioni per cui gli altri non si fidano di lui: sia Lando che Han, infatti, sono abituati ad agire per il proprio tornaconto, e non per il senso di giustizia che guida la Ribellione. Tanto basta a Darth Vader per rivolgersi a Lando ne L'Impero Colpisce Ancora e tendere una trappola agli eroi, tradimento che costerà a Lando un cammino di eroica redenzione lungo il resto del film e in quello successivo. Premio della critica per il look: camicia di seta con mantello abbinato e sorriso perfetto.