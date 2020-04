I magnifici sette di Charlie Chaplin

Due Oscar onorari, per l’American Film Institute Charlie Chaplin è una delle più grandi star di sempre. Grazie allo straordinario personaggio del vagabondo Charlot, ma anche a quel sottile equilibrio tra tragedia e commedia che riusciva a raggiungere in ogni suo lavoro. Amatissimo ma anche discusso per il presunto antiamericanismo, le idee progressiste e la sua vita privata, fu la maschera umanissima in cui tutti si riconoscevano, ridendo o piangendo. Interprete sì, ma anche regista, sceneggiatore, compositore e produttore: insomma, uomo di cinema totale. Nel giorno del suo compleanno, ecco i film irrinunciabili dell’”attore comico più grande di tutti i tempi”, come lo definì Laurence Olivier.