Non solo un racconto intimo di uno dei più grandi registi italiani del ’900. Paola e Silvia, figlie di Ettore, col babbo ci hanno anche lavorato: la prima come aiuto regista, l’altra come co-sceneggiatrice. Dunque aggiungono la “bottega” alla “casa” dei ricordi e del lessico famigliare. Cammei di Mastroianni, Sordi, Troisi & Co. C’eravamo tanto amati, li amiamo tutti ancora.