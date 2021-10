I film più attesi ad Alice nella città 2021

Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman

Ritorno alle origini per gli Acchiappafantasmi, dopo il reboot al femminile decisamente meh del 2016. Mamma single con due figli (uno è Finn Wolfhard di Stranger Things) si trasferisce in una piccola città, dove i ragazzini scopriranno l’esistenza di una connessione che lega i Ghostbusters a un’eredità segreta lasciata dal loro nonno. E sì, ci saranno anche Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver.

Anima bella di Dario Albertini

Dopo il bellissimo Manuel (che ha lanciato Andrea Lattanzi), uno dei nostri autori più a fuoco ed interessanti, Dario Albertini, torna con la sua opera seconda, unico film italiano in concorso ad Alice. È la storia di Gioia (l’esordiente Madalina Maria Jekal), una diciottenne che vive in un piccolo borgo rurale del centro Italia, fa un lavoro che ama ed è benvoluta da tutti. La persona a lei più cara però la costringerà lentamente a stravolgere la sua vita: suo padre.

Belfast di Kenneth Branagh

Coming of age semi-autobiografico di uno dei registi e interpreti più prolifici di sempre. Che qui usa il bianco e nero per raccontare la vicenda di un bambino e della sua famiglia della working class sullo sfondo tumultuoso dell’Irlanda del Nord negli anni ’60. Dopo il premio del pubblico a Toronto, la stampa nel parla già come del film più riuscito di Branagh e, ovviamente, di uno dei contendenti ai prossimi Oscar. Starring Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench e il piccolo e meraviglioso Jude Hill.

Petite Maman di Céline Sciamma

Dopo la Berlinale, Céline Sciamma, autrice iconica del cinema francese dopo Tomboy e Ritratto della giovane in fiamme (prix du scénario a Cannes 2019), arriva ad Alice con un piccolo film realizzato subito dopo il primo lockdown. Che mette al centro chi di quel blackout anche sociale ha sofferto forse più di tutti: i bambini. Una storia semplice ambientata in una casa in mezzo al bosco, dove due bambine si incontrano e realizzano qualcosa che pare impossibile.

Eternals di Chloé Zhao

Attesissimo ingresso nel mondo Marvel della regista premio Oscar (per Nomadland) Chloé Zhao. Un racconto epico che copre migliaia di anni, starring un gruppo di eroi immortali costretti ad uscire dall’ombra per unirsi e combattere il nemico più antico dell’umanità. Nel super cast ci sono Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Salma Hayek, Kit Harington e Angelina Jolie. Un colpaccio.