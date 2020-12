Non si è chiusa bene l’annata dell’ex (?) ragazzo maledetto: la fu fidanzata FKA twigs lo ha accusato di abusi, facendolo tornare persona non grata di Hollywood. Ma non si può non riconoscere il segno lasciato quest’anno: c’è anche lui (bravissimo) in Pieces of a Woman; ma, soprattutto, è imperniata su Shia l’opera più psicanalitico-edipica degli ultimi anni, Honey Boy. Che lui ha scritto e in cui interpreta… suo padre. Tra fantasmi che (forse) non se ne sono mai andati.