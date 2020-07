Helen Mirren: i magnifici 7 ruoli di The Queen

L’Oscar arriva tardi, a 62 anni. Grazie alla sceneggiatura elegante e arguta di Peter Morgan (sì, quello che poi scriverà The Crown) e l’occhio per i dettagli e gli tsunami emotivi dietro le tende di broccato di Stephen Frears, Helen sconvolge tutti nei panni di un’altra “queen”: la sola e unica Elisabetta II. E peraltro nel momento più difficile del suo (pare) infinito regno: la morte di Diana nel 1997. Ma non aspettatevi nessuna regale rigidità, è un film vivacissimo, divertente e toccante in modi che non ti aspetti. E con una vera e propria lezione di recitazione della nostra, che ci mostra la Lilbet umanissima dietro la piega perfetta e i cappellini pastello. All hail the queen!