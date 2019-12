Guarda il trailer di ‘The New Pope’ di Sorrentino

Papa Pio XIII è in coma. E con una serie di maneggi, viene eletto papa un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo papa sembra perfetto ma nasconde dei segreti, mentre il Vaticano è in preda agli scandali e Pio XIII, dal suo letto di ospedale, inizia a lanciare strani messaggi.

Questa è la trama di The New Pope, la nuova serie creata e diretta da Paolo Sorrentino e prodotta da Wildside, parte del gruppo Fremantle. È la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano e nel cast ci sono Jude Law e John Malkovich oltre che diversi attori come Silvio Orlando, Javier Camara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi già protagonisti di The Young Pope.

Tutti e nove gli episodi sono diretti da Paolo Sorrentino e arriveranno in Italia il 10 gennaio 2020 su Sky.