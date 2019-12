Guarda il primo trailer di ‘Ghostbusters: Afterlife’

I ghostbuster hanno lasciato le strade di New York e oggi lavorano in campagna. questa è la premessa di Ghostbusters: Afterlife, il seguito del film originale ambientato 30 anni dopo, in cu recitano Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Paul Rudd.

Il nuovo capitolo dell’universo Ghostbusters si apre mostrando una sorta di pace soprannaturale che si estende a tutto il globo dop il caos degli anni Ottanta. Ecco la trama: “Una madre single con i suoi due figli arrivano in una piccola città, scoprono l’eredità misteriosa lasciata dal loro nonno e che sono collegati ai ghostbuster originali”. Nel primo trailer del film, i ragazzini sembrano non saperne nulla dei fantasmi del passato, finché non si imbattono in un seminterrato pieno di cianfrusaglie nostalgiche.