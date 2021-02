Golden Globe 2021: i nostri pronostici

C’è una nuova reginetta della black comedy a Hollywood, e si chiama Elle Fanning. La sorellina di Dakota (che al momento però spacca più di lei) è sensazionale nel cogliere ogni sfumatura tragica e comica di Caterina (non ancora) La Grande, approdata appena sedicenne in una corte russa che pare Animal House: le basta inarcare un sopracciglio per ‘fare’ la scena. I boomaker parlano di Kaley Cuoco, altrettanto brava in The Flight Attendant, ma per noi è Elle all the way. Anche se il ‘politically scorrect’ della serie potrebbe non giocare a suo favore. E sarebbe assurdo.