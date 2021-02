Music makes the people come together. Ehm… non sempre. L’esordio alla regia di Sia è un musical che ha sollevato un polverone prima ancora di uscire: la protagonista è una ragazzina autistica, interpretata però da una giovane attrice (Maddie Ziegler, la ballerina-feticcio della cantautrice) che autistica non è. Apriti cielo. I Globe non se ne curano: candidatura al film e all’altra “lead”, Kate Hudson (chi si rivede!). One, two, three… drink (per affogare le polemiche).