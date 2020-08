God bless you please, Mrs. Robinson. E Dio benedica pure il giovane Dustin, che s’innamora imprudentemente della magnifica Anne Bancroft. Secondo film per l’attore, e secondo film per Mike Nichols: insieme, sfidano il comune senso del pudore. Più che un film sulle cougar, questa è difatti l’educazione sessuale dei “giovani” States pre-contestazione. Ed è subito Storia. Prima nomination agli Oscar per il protagonista compresa.