Glenn Close, la più grande attrice a non aver mai vinto l’Oscar

A 75 anni compiuti oggi (auguri!), Glenn Close è davvero la più grande attrice di Hollywood a non aver mai vinto un Oscar. Ormai è una gag ricorrente anche per lei, che autoironicamente ci scherza su. 8 candidature in totale (l’ultima come non protagonista per il pasticciaccio Elegia americana, che si salvava solo per la sua presenza) e nessuna statuetta. Ma poco importa: di grandi come lei ce ne sono state e ce ne sono poche. Sfogliare questa gallery per avere l’ennesima conferma.