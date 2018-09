'Arrivederci Saigon', storia della girl band che suonò il soul per i soldati americani in Vietnam Il documentario di Wilma Labate racconta l'incredibile vicenda del gruppo toscano delle Stars, che si ritrovarono loro malgrado ad esibirsi per tre mesi nelle basi USA durante la guerra.

Venezia 75: Cannes bandisce Netflix, la Mostra gli dà il Leone d'Oro 'Roma' di Alfonso Cuarón entra nella Storia. Ma il Lido premia anche la regina di Lanthimos e il Van Gogh di Willem Dafoe. E le donne.

I ritratti scattati in esclusiva durante Venezia 75 Da Julian Schnabel a Matilda De Angelis, passando per Marina Abramović. I protagonisti della 75ª Mostra del Cinema fotografati per Rolling Stone da Fabrizio Cestari. Powered by Giorgio Armani Beauty

Susanne Bier: «Negli USA ho trovato uomini che mi parlavano come se fossi inferiore» La regista danese, unica donna ad avere vinto Oscar, Golden Globe ed Emmy, è abbastanza sicura di sé da fregarsene. Ma, dice, la rappresentanza femminile al cinema è un problema che va risolto. Due chiacchere con la presidente della giuria di Venice Virtual Reality.

Rolling Stone a Venezia 75, il backstage Thom Yorke, Willem Dafoe, Levante, Alessandro Borghi, Salvatore Esposito, Paola Turci, Francesco Montanari, Emma Marrone, Fabio Rovazzi, Cristiana Dell'Anna, sono tantissimi gli artisti ritratti in esclusiva per Rolling Stone da Fabrizio Cestari. Powered by Giorgio Armani Beauty

Venezia 75: i protagonisti di "Una storia senza nome" sul red carpet Micaela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gassman e il regista Roberto Andò si sono presi il tappeto rosso del penultimo giorno al Lido. Sul red carpet dedicato a film francese "Un peuple te son roi" anche una special guest, le foto

'22 July', l’11 settembre norvegese di Paul Greengrass Il film sulla strage di Utøya punta tutto su un’estetica documentaria, senza mai cercare il sensazionalismo. Da ottobre su Netflix.

Venezia 75: i protagonisti di "The Nightingale" e "Capri Revolution" Marianna Fontana, Donatella Finocchiaro, Sam Claflin, Aisling Franciosi, sul tappeto rosso della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto di oggi

'American Dharma', la quasi-bromance tra Steve Bannon ed Errol Morris Il documentarista premio Oscar intervista l'ex consigliere di Trump e guru di Alt-Right, che è sgattaiolato in sala a Venezia per vedere il film. Ma non riesce mai a metterlo spalle al muro.

Florian Henckel von Donnersmarck: «Negli anni '50 la Germania senza uomini è rinata grazie alle donne» Il regista premio Oscar per 'Le vite degli altri' è in concorso al Lido con 'Opera senza autore', storia di un aspirante pittore alle prese col suo Paese diviso dal Muro. Lo abbiamo incontrato. E sì, abbiamo parlato anche del flop di 'The Tourist'.

Venezia 75: i protagonisti di "22 July" e di "Les Estivants" Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio dopo il regista e il cast del film sulla strage di Utøya sul tappeto rosso della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto di oggi

Venezia 75: Natalie Portman, Tom Schilling e Paula Beer sul red carpet di oggi La settima giornata della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stata dedicata a "Vox Lux" e "Werk Ohne Autor". Le foto

Venezia 75: i volti più cool della Mostra del Cinema Spike Lee, Michele Riondino, Alessandro Borghi, Paolo Genovese, Carolina Crescentini, Levante, Emma Marrone e tantissimi altri scattati in esclusiva per Rolling Stone Italia da Fabrizio Cestari. Powered by Giorgio Armani Beauty

Venezia 75: Willem Dafoe, Tilda Swinton e Julian Schnabel sul red carpet di oggi La sesta giornata della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stata dedicata a "Dragged Across Concrete" e "At Eternity's Gate". Le foto