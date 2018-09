Venezia 75: Natalie Portman sul red carpet di oggi

Liliana Segre: «Oggi come nel 1938 mi fa paura l'indifferenza» La senatrice a vita, sopravvissuta ad Auschwitz, è stata a Venezia per presentare il documentario '1938- Diversi', a ottant'anni dalla promulgazione delle leggi razziali.

Venezia 75, Kusturica: «Mujica è una fiaba populista di quelle buone» Il cineasta serbo ha presentato al Lido 'El Pepe: A Supreme Life', il suo documentario sull’ex presidente dell’Uruguay: «È la persona che avrei voluto essere io, in un'altra vita».

Venezia 75: i volti più cool della Mostra del Cinema Spike Lee, Michele Riondino, Alessandro Borghi, Paolo Genovese, Carolina Crescentini, Levante, Emma Marrone e tantissimi altri scattati in esclusiva per Rolling Stone Italia da Fabrizio Cestari. Powered by Giorgio Armani Beauty

Venezia 75: Willem Dafoe, Tilda Swinton e Julian Schnabel sul red carpet di oggi La sesta giornata della 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica è stata dedicata a "Dragged Across Concrete" e "At Eternity's Gate". Le foto

'What You Gonna Do When the World's on Fire?', viaggio nel sottosuolo della comunità nera di New Orleans Roberto Minervini è il secondo italiano in concorso a Venezia con un documentario in bianco e nero che riflette sul concetto di razza in America: «Sono stato con i protagonisti soltanto una manciata di mesi e mi sono buttato a terra tre volte per evitare le pallottole».

Venezia 75, Jeff Goldblum: «L'America è sempre stata popolata da ciarlatani e arrivisti» Eccentrico, stiloso, di culto. Abbiamo incontrato l'attore al Lido, dove è in concorso con "The Mountain", il film di Rick Alverson in cui interpreta il pioniere della lobotomia al fianco di Tye Sheridan.

Venezia 75: "L'amica Geniale" e "The Sisters Brothers" tra i red carpet di oggi I primi episodi della serie creata da Saverio Costanzo ed Elena Ferrante, e il western del regista francese Jacques Audiard, tra i titoli presentati alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto

Venezia 75, ‘Suspiria’: la danza delle streghe di Guadagnino all’ombra del Muro Sei atti e un epilogo ambientati nella Berlino divisa del 1977: il primo italiano in concorso è un film «sul terribile nei rapporti interpersonali, sul terribile del femminile, sul terribile nella Storia».

Venezia 75, Spike Lee: «Conosco quelli come Salvini, sono tutti uguali» Abbiamo incontrato il regista di 'BlacKkKlansman', in uscita il 27 settembre, che ci ha parlato dell'ondata di razzismo di ritorno, di Trump - o meglio Agent Orange - e del vicepremier italiano. La nostra video intervista.

Venezia 75: Thom Yorke e il supercast dell'attesissimo 'Suspiria' I film di Luca Guadagnino è il primo titolo italiano in concorso in questa 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet e in sala anche Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Jessica Harper e Mia Goth. Le foto

Venezia 75: Cate Blanchett, Lady Gaga e Bradley Cooper al Lido I protagonisti di "A Star Is Born" si sono presi il red carpet più atteso della 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Ma solo dopo la vera queen. Levante, Sveva Alviti, Clémence Poésy e i fratelli Coen tra i volti del terzo giorno, le foto.

Venezia 75: i red carpet del secondo giorno al Lido Emma Stone, Nicholas Hoult, Rick Alverson, Tye Sheridan, Jeff Goldblum e Hannah Gross, il regista e i protagonisti di "The Mountain" e "The Favourite" tra i primi nomi sul tappeto rosso alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto di oggi

Venezia 75: il meglio del primo red carpet Ryan Gosling, Damien Chazelle, Claire Foy e Carolina Crescentini insieme al suo Motta tra i primi nomi al Lido per la 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto

‘Suburra’, le foto backstage della seconda stagione Nelle prime immagini dal set tornano tutti i protagonisti dello show di Netflix: tra corruzione, incendi e trattative clandestine