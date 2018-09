Venezia 75: Thom Yorke e il supercast dell'attesissimo 'Suspiria' I film di Luca Guadagnino è il primo titolo italiano in concorso in questa 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet e in sala anche Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloe Grace Moretz, Jessica Harper e Mia Goth. Le foto

Venezia 75: Cate Blanchett, Lady Gaga e Bradley Cooper al Lido I protagonisti di "A Star Is Born" si sono presi il red carpet più atteso della 75ª Mostra del Cinema di Venezia. Ma solo dopo la vera queen. Levante, Sveva Alviti, Clémence Poésy e i fratelli Coen tra i volti del terzo giorno, le foto.

Venezia 75, è nata una nuova Lady Gaga «Per 'A Star is Born' Bradley Cooper mi ha detto: "Non voglio vedere trucco sul tuo volto". Ha scoperto questa una nuova vulnerabilità in me, in qualche modo era come se recitassi nuda».

Venezia 75: 'The Favourite', alla corte punk di Lanthimos con Emma Stone Un film di donne selvaggio, elegante ed esilarante in tempi di #MeToo, «il caso raro di un storia concentrata su tre protagoniste femminili che vengono presentate come tre essere umani».

Venezia 75: 'Roma', Alfonso Cuarón torna a casa Il nuovo film del regista messicano premio Oscar per 'Gravity' uscirà a dicembre su Netflix: «Non capisco la polemica. Un film deve aspirare a una cosa soltanto: avere una lunga vita».

Venezia 75: i red carpet del secondo giorno al Lido Emma Stone, Nicholas Hoult, Rick Alverson, Tye Sheridan, Jeff Goldblum e Hannah Gross, il regista e i protagonisti di "The Mountain" e "The Favourite" tra i primi nomi sul tappeto rosso alla 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto di oggi

'First Man', a Venezia Chazelle lancia Ryan Gosling sulla Luna L'attore arriva all'anima di Neil Armstrong, che non è un eroe per aver fatto il passo più celebre della Storia, è un eroe perché è ha avuto la forza di sopravvivere a tutto il processo.

Venezia 75: il meglio del primo red carpet Ryan Gosling, Damien Chazelle, Claire Foy e Carolina Crescentini insieme al suo Motta tra i primi nomi al Lido per la 75ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Le foto

Sveva Alviti: "Io, Dalida e Van Damme" Una lunga e brillante carriera da modella e poi quella attrice che sta decisamente decollando. Ora Sveva è al cinema in Francia, Belgio e Uk con "Lukas", l'abbiamo incontrata al Lido prima del red carpet

Suspiria, una nuova clip dal remake di Guadagnino Il film del regista di ‘Chiamami col tuo nome’ debutterà alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia

‘Suburra’, le foto backstage della seconda stagione Nelle prime immagini dal set tornano tutti i protagonisti dello show di Netflix: tra corruzione, incendi e trattative clandestine

I Foo Fighters infiammano il Firenze Rocks La band di Dave Grohl ha inaugurato il festival con un concerto spettacolare e la sorpresa Guns N' Roses.

Valentina Cortese: il Blue Note ha festeggiato la carriera dell'attrice Qualche giorno fa a Milano si è tenuta la première del docufilm DIVA! tratto dal libro autobiografico "Quanti sono i domani passati", che racconta la vita dell'attrice

Camionate di gusto per Chef Rubio Un parcheggio pieno di tir è garanzia di una gran mangiata? Ci risponde lo chef con 'Camionisti in trattoria', dal 10 maggio in onda si Dmax. In anteprima su Rolling Stone dodici scatti "hot" di Rubio, un calendario unconventional che anticipa il nuovo format tv.